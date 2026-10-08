وزير الخارجية الإسرائيلي: القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن القنصلية البريطانية في القدس أنهت عملياتها اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

بعد إزالة اللافتات.. بريطانيا تتخذ إجراءات عاجلة بشأن قنصليتها في القدس



أوضحت وزارة الخارجية البريطانية موقف لندن من الأزمة مع سلطات الاحتلال بشأن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، حيث قالت: "واضح أننا لا نقبل بأن لحكومة إسرائيل الحق القانوني بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، الموجودة هناك منذ أكثر من 200 سنة".

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية: “والحكومة البريطانية تؤكد موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة”.

وتابع البيان: "بعد مباحثات مع حكومة إسرائيل، لن يُغلق مبنى قنصليتنا العامة، لكن سوف يُطلق عليها صفة

البعثة البريطانية، القدس اعتبارا من اليوم البعثة البريطانية، القدس مستقلة وتؤدي عملها، وستواصل تقديم خدمات حيوية، وتستمر في عملها مع الشعب الفلسطيني".

وأمضت الخارجية البريطانية في بيانها قائلة: “تحويل القنصلية لبعثة سوف يضمن حفاظنا على تواجدنا البريطاني الراسخ، وعلى دور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين”.

وأردف: "لكن دون تفاهم لن تتوفر لنا الضمانات اللازمة لأمن وحماية موظفينا ومقراتنا. بالتالي، سحبت

المملكة المتحدة مؤقتا عددا من الموظفين والعائلات لضمان سلامتهم وأمنهم".

وأكملت: "سوف نعمل في الشهور القادمة لإعادة بناء حضورنا، ولن نتخذ إجراء بالمثل طالما استمرت تلك

المحادثات وكانت تتسم بالمصداقية".

وختمت الخارجية بيانها قائلة: "إن المملكة المتحدة متمسكة بثبات بالإجراءات التي اتخذناها يوم 8 سبتمبر، بالتنسيق مع

المجتمع الدولي، دعما لحل الدولتين في سعينا إلى إحلال السلام والأمن للشعبين الإسرائيلي

والفلسطيني".