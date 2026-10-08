بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها بالقدس الشرقية مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها

أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم، الخميس، ​ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب وكالة رويترز؛ فقد أزال عمال من القنصلية لوحة تحمل عبارة “القنصلية البريطانية العامة”، وأخرى تشير إلى القسم القنصلي، في حين ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى. ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية.

وكانت ​دولة الاحتلال الشهر الماضي طالبت بريطانيا بإغلاق القنصلية في غضون 30 يوما وإخراج دبلوماسييها من المدينة، ​بعد أن أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ⁠المحتلة، بما يشمل حظرا تجاريا على البضائع المصنعة هناك.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير ​شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعترض عليه إسرائيل.

وتصر إسرائيل على إغلاق القنصلية رغم مساعي ​بريطانيا لإبقائها مفتوحة، بما في ذلك عن طريق إرسال أكبر مستشار للأمن القومي في البلاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات.

ويعود الوجود البريطاني في المدينة إلى ما يقرب من 200 عام، أي قبل وقت طويل ​من قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ولا يشمل أمر الإغلاق سفارة بريطانيا في تل أبيب، ​التي تتولى إدارة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل.

أما القنصلية الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فهي المسؤئولة عن ⁠إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقدم كذلك خدمات قنصلية للفلسطينيين.

وقالت مصادر ​إن أمر إغلاق القنصلية ⁠يؤثر على حوالي 30 دبلوماسيا بريطانيا بالإضافة إلى أفراد أسرهم.



ونقلت رويترز يوم الثلاثاء عن مصادر أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين من سفارة ​إسرائيل في المملكة المتحدة ردا على أي إغلاق للقنصلية.