فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض

أعلنت وكالة “فرانس برس” عن سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض.

وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء لاعتداءين استهدفا مرافقهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي نتج عنه حالتي وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنجلاديشية والفلبينية؛ تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، فيما أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و8 إصابات منها خمسة مواطنين، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البالغة.