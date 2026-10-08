التحالف: الاعتداءات الحوثية ضد السعودية لن تمر دون حساب

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي، بأن الاعتداءات الحوثية على المدنيين بالسعودية "لم ولن تمر دون حساب".

وقال المالكي، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم /الخميس/ - "إن القوات المشتركة للتحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا تابع للميليشيات الحوثية في محافظات صعدة، الحديدة، الجوف، مأرب".

وأضاف أن مجموعة الأهداف شملت مصادر التهديد للصواريخ الباليستية، وهى 11 مخزنا للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية.

وكان المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق، تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض.