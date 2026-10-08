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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

اصيب 11 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الاقليمي بعد الكارتة الجديدة اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الاقليمي بعد الكارتة الجديده اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص الطريق الاقليمي الشرقية محافظة الشرقية بالطريق الاقليمي

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