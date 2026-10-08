إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي في الشرقية

اصيب 11 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الاقليمي بعد الكارتة الجديدة اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الاقليمي بعد الكارتة الجديده اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.