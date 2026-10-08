جلسة بين الأهلي وبن شرقي عقب مباراة القمة لمناقشة ملف التجديد

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة النادي الأهلي اتفقت بشكل مبدئي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على عقد جلسة عقب مباراة القمة المقرر لها يوم 11 أكتوبر، لمناقشة ملف تجديد عقده وبحث جميع البنود الخاصة بالعقد الجديد.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: الجلسة ستشهد مناقشة المقابل المالي المطلوب لاستمرار بن شرقي مع الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في الوصول إلى صيغة مالية تتناسب مع سياسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: الأهلي يستهدف تخفيض المقابل المالي السنوي لبن شرقي من مليون و700 ألف دولار إلى مليون دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب من عوائد الإعلانات والمقابل المالي المتعلق بالمحبين، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستتم بشكل مباشر بين الطرفين خلال الجلسة المنتظرة.

وأتم : إدارة الأهلي ترغب في حسم الملف بهدوء، خاصة أن بن شرقي يعد من العناصر المهمة داخل الفريق، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية وبنود العقد خلال الفترة المقبلة.