الشباب والرياضة بالشرقية تواصل اختبارات انتقاء الموهوبين في رياضة الهوكي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وفق أسس علمية بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية تواصل اختبارات الانتقاء في رياضة الهوكي لاكتشاف أفضل المواهب وضم العناصر المتميزة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري للهوكي ويشارك بالمركز التدريبي (٤٠) لاعبًا ولاعبة بواقع (٢٠) من البنين و(٢٠) من البنات.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من خلال تدريبات اللاعبين في رياضات الجودو والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة بمراكز التدريب المختلفة بالمحافظة ضمن مراحل الموهبة والصقل والواعد والبطل استعدادًا للبطولات المحلية والدولية.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية أعلنت عن فتح باب التقديم لمدربين جدد للعمل بمرحلة التهيئة الحركية ضمن المشروع القومي للموهبة الحركية للاستفادة من الكفاءات التدريبية المتخصصة كما أعلنت عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الأطفال بمرحلة التهيئة الحركية للفئة العمرية مواليد ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بهدف اكتشاف وتنمية المهارات الحركية والرياضية للأطفال في سن مبكرة وإعداد جيل رياضي واعد.

وتستمر المديرية في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وصقلها وفق أسس علمية وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الرياضية.