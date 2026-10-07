كانوا بيهزروا.. القبض على الأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة على الطالبات داخل مدرسة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض "الصبية" لقيامهم بإلقاء الحجارة على الطالبات داخل إحدى المدارس بالشرقية.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مُدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) وبسؤاله قرر بتضرره من الصبية الظاهرين بمقطع الفيديو لقيامهم بإلقاء الحجارة على الطالبات المتواجدات بفناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة فاقوس .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب – مقيمون بذات الدائرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.