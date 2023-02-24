عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

فجّرت الفنانة غادة إبراهيم العديد من المفاجآت الخاصة بها أثناء استضافتها في برنامج أعمل إيه المذاع على قناة الشمس مع الإعلامية الشابة مروة حازم حول العديد من الأمور الخاصة بها.

وأكدت الفنانة غادة إبراهيم بأنها تمتلك ملفات وسيديهات، لكنها تؤجل ظهور هذه الملفات إلا فى وقت تحدده هى.

كما أضافت بأن الشللية تسيطر على الفن المصري وتسكين الأدوار بالمسلسلات والأفلام، وأنها موهوبة وأفضل من العديد من النجمات الحاليات لكن الأمور لا تدار بالموهبة.

أعمال غادة إبراهيم

الفنانة غادة إبراهيم إنضمت مؤخرا لأسرة مسلسل "السجل الأسود" .

وأعربت غادة عن سعادتها بالعودة لجمهورها بدور الأول من نوعه، فتقدم خلال الأحداث عاملة بالمقابر تدعى "صباح" تعمل في تغسيل وتكفين الجثث ودفنها.

وقالت غادة إن مسلسل "السجل الأسود" ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق وهو مكون من 30 حلقة، ويعد التجربة الإخراجية الأولى في الدراما للمخرج جميل جميل المغازي، وحين جلست معه في بروفات الترابيزة اكتشفته من جديد فهو شخص مبدع على المستوى المهني والفني.

وخلال جلسات العمل تواصلت غادة مع استايلست المسلسل لرسم ملامح الشخصية واتفقت معها على الظهور بدون مكياج لأول مرة لتعكس الحالة التي تعيش بها "صباح" من حزن ومآسي وسط المقابر ظاهريا وباطنيا نتيجة خوفها على مستقبل ابنتها الوحيدة.

وفضلت غادة عدم البوح بتفاصيل عن قصة المسلسل الآن لكنها نفت أن يكون دورها على علاقة بالسحر والشعوذة نتيجة لعملها في المقابر، فهي شخصية طيبة الى أقصى حد.

أحدث أعمال غادة إبراهيم كان مشاركتها في مسرحية "ليلة إسكندراني" مع الفنان أحمد ماهر، بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي "عروس النيل" على محطة إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام الذي تم بثه رمضان.

برنامج أعمل إيه تقديم الاعلامية مروة حازم، ويعرض يوم الجمعة على قناة الشمس الساعة 7 مساء.