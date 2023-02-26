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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الخارجية تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية لمصنع أبو قير للأسمدة| صور

الخارجية تنظم زيارة
الخارجية تنظم زيارة لسفراء أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبوقير

زار السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، برفقة سفراء دول أمريكا اللاتينية المعتمدين في القاهرة، خلال جولة عمل مصنع أبو قير للأسمدة اليوم الأحد، في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية لاطلاع دول أمريكا اللاتينية على التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، وكذا خطة مصر الطموحة لتلبية احتياجات مختلف الدول من الأسمدة بهدف دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

واستقبل المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، وفد دول أمريكا اللاتينية، حيث استعرض إمكانات الشركة في تصنيع وتصدير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والطبيعية والأزوتية والمركبة إلى الأسواق العالمية. 

كما تم تناول جهود الشركة في تنفيذ برنامج التجديد الشامل لمصانعها، والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، فضلاً عن خطط الشركة نحو التحول الرقمي وتعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية، بالإضافة إلى تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 كيلو وات لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 175 طن سنوياً.

من جانبه، قام مساعد وزير الخارجية باستعراض جهود الدولة في تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في تلك الصناعات، لما في ذلك من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، وأيضاً لتلبية احتياجات الأسواق العالمية في ضوء شح الإنتاج نظراً للتوترات الدولية الراهنة.

كما تم أيضاً خلال الزيارة تناول أحدث مؤشرات الصادرات المصرية من الأسمدة والتي ارتفعت بنسبة 42% خلال عام 2022، لتبلغ 3.38 مليار دولار مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال 2021، وكذا خطة المجلس التصديري للأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة لتسيير بعثات تجارية إلى أمريكا اللاتينية لبحث سبل تلبية احتياجات أسواق تلك الدول من الأسمدة المصرية.

وزارة الخارجية تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبو قير للأسمدة
وزارة الخارجية تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبو قير للأسمدة

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