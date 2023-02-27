عبدالمحسن سلامة: الرئيس رفض رفع سعر الصحف القومية باعتبارها تقدم خدمة للمصريين والموضوعية والصدق أهم ما يجب أن يتعلمه الصحفي

وجه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "كان هناك بعض الأفكار لزيادة سعر الصحف القومية، لكن رفض ذلك، لأنها خدمة تقدم للمواطنين وليست سلعة».

وأضاف سلامة خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء على قصواء»، على قناة cbc: «اكتسبت خبرات كثيرة من عملي في مجلس إدارة الأهرام لدورات متتالية و بالانتخاب، فأنا لم أُعين».

الدولة تقدم دعما ماديا ومعنويا للصحف القومية

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: «الدولة تقدم دعما ماديا ومعنويا للصحف القومية لأن هناك خلل بين الإيرادات والمصروفات منذ عام 2011».

وحول الانتخابات، قال عبدالمحسن سلامة : «لا يوجد شيء اسمه إجماع، هناك مع وضد، لكن الأهم هو شكل الأغلبية، يجب ان تتسم بالشفافية والموضوعية والحسم والمرونة، ولا يجب ان يجرنا أحد للمساحة التي يريدها الآخرون، وفي النهاية، الأغلبية في مصر محترمة وموضوعية ولا تريد إلا ما يجب أن يكون».

الموضوعية والصدق أهم ما يجب أن يتعلمه الصحفي

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، إنّ أبرز ما يمكن ان يتعلمه الصحفي المصري هو الموضوعية والصدق، موضحًا: «هذه هي مدرسة الأهرام التي يمتد عمرها 148 سنة، حيث شهدت تطورات مهمة جدا، إذ أنها ديوان الحياة المعاصرة، وهي سجل الحياة في مصر طوال هذه الفترة».

وأضاف عبدالمحسن سلامة، أنّ الأهرام يتم الرجوع إليها في كل الأحداث والمناسبات للاطلاع على الأحداث في أزمنة مختلفة والظروف المتعلقة بالأحداث، مشددًا على أن الأهرام شمس لا تغيب.

الصحافة هي مهنة التعلم الدائم



وتابع: «تولينا المسؤولية امتدادا لجيل طويل من العظماء، نتحدث عن قامات ضخمة تعلمنا منها ونحاول أن نتعلم منها وأن نقتفي أثرها»، مشددًا على ان الصحافة هي مهنة التعلم الدائم، وعندما نجد صحفيا يقول «لا أحد أفضل مني»، فإن هذا أمر خاطئ.

وشدد عبدالمحسن سلامة على أن الصحفي يجب ان يتعلم حتى آخر يوم في حياته، وان يتعلم من الكبير والصغير، للحصول على تراكم في الخبرات: «الصحافة مهنة تراكم، ولا يستقيم ان تعتمد على الشباب فقط أو الشيوخ فقط، ولكنها تعتمد على الشباب والشيخ، للحصول على منتج قابل للحياة».

مُدرستي تنبأت بأني سأكون صحفيا كبيرا و فضلت كلية الإعلام لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، إنّه كان يحلم بأن يكون صحفيا، مشيرًا إلى أن مُدرسة علم الاجتماع التي كانت تدرس له وتُدعى سوزان تنبأت بأن يكون صحفيا ناجحا.

وأضاف «عبدالمحسن سلامة» : «كنت الأول على مدرستي في مرحلة الثانوية العامة، وكان يمكنني الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنني التحقت بكلية الإعلام، وكنت أحفظ كل من يكتبون في الصحافة المصرية».

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: «في السنة الدراسية الثانية بكلية الإعلام التحقت بالأهرام متدربا، وكان الدكتور سمير حسين عميدا للكلية، كانت الكلية تسألنا عن المؤسسة التي نرغب في التدرب فيها، ذهبت إلى الأهرام وكان صلاح منتصر مدير تحرير الأهرام، وسألني عن القسم الذي أرغب في التدرب فيه، فقلت له أريد قسم التحقيقات».

الاحتفال بمرور 50 سنة على إنشاء مجمع اللغة العربية

وأردف «عبدالمحسن سلامة»، أنه وافق على طلبه، وكان يتم الاحتفال بمرور 50 سنة على إنشاء مجمع اللغة العربية، وكان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي، وكان رئيس المجمع الدكتور إبراهيم بيومي: «اقترحت فكرة تحقيق عن هذه الاحتفالية، وذهبت إلى هناك ونفذت الفكرة، وسلمتها لرئيس القسم لم يهتم بها، لكن بعدها بيومين طلب الحديث معي، وأخبرته أنني سلمته التحقيق، فقال لي لو التحقيق متنشرش بكرة متجيش تاني، ولم أذهب إلى البيت، بقيت في محطة سكة حديد رمسيس انتظارا للطبعة الأولى في الساعة السادسة أو الساعة السابعة في الصباح الباكر حتى أرى نشر التحقيق من عدمه».

وأكمل: «وجرى نشر التحقيق الخاص بي في صفحة 6 وهي صفحة كاملة، ولكن ليس باسمي، وعندها أصبحت متدربا في الأهرام، ثم أصبحت أصغر رئيس قسم تحقيقات في عهد الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، وذلك بعد عملي في المؤسسة لمدة 15 سنة».