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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الكرتونة نزلت 20 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

اسعار البيض
اسعار البيض

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر لأول مرة منذ شهور،  بقيمة تصل إلى 20 جنيها إذ وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 105 جنيهات في بعض المناطق اليوم بعدما وصلت إلى 125 جنيها أو يزيد خلال الأيام الماضية.

سعر كرتونة البيض اليوم 

وتراجع سعر كرتونة البيض اليوم لتسجل نحو 105 جنيهات للبيض البشاير في بعض المناطق ، فيما سجل سعر البيض الأبيض نحو 105 جنيهات، والبيض الأحمر الكبير نحو 108 جنيهات للكرتونة.

اسعار البيض

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نزلت 15 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم الأحد

أسعار البيض  اليوم 

تراجع أسعار البيض 

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 105 و 110 جنيهات ، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر بين 105 وحتى 115 جنيه في بعض المناطق ، أما البيض البلدي فسجل نحو 115-120 جنيهًا للكرتونة.

اسعار البيض

تراجع أسعار الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن تراجعا قويا وصل إلى نحو يزيد على 20 جنيها من أعلى سعر الأسبوع الماضي،  لتسجل اليوم بين 72 جنيهًا إلى 78 جنيها حسب المنطقة.

اسعار الدواجن اليوم 

  • سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 68-70 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • سجل سعر كيلو الفراخ البلدي : 105-115 جنيهات للكيلو.
  • سجل سعر كيلو الدواجن الساسو: 100- 110 جنيهًا للكيلو.
  • سجل سعر كيلو الأوراك: بين 84- 90 جنيها للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.
  • سجل سعر كيلو الصدور بالعظم: تبدأ من 96 جنيها للكيلو.
  • سجل سعر كيلو سعر الأجنحة : 58 -62 جنيهًا للكيلو.
  • سجل سعر كيلو سعر الهياكل : 42-47 جنيهًا للكيلو.
  • سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وكشفت الدولة عن استيراد 50 ألف طن جديدة من البرازيل، ما أدى إلى تراجع أسعار  الدواجن الحية،  وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

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