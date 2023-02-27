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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بلاش نخزن السلع

قبل شهر رمضان .. وزارة التموين تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

وعد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بأن أسعار الدواجن ستنخفض كثيرا الفترة القادمة والسعر العادل لن يزيد عن 65 جنيها للكيلو، متابعا: “مع بداية من شهر رمضان الأسعار ستنخفض، وفي نزول في الأسعار النهاردة وبكرة وبعده”.

 

مفاجأة بشأن أسعار الدواجن الفترة المقبلة

قال عبد المنعم خليل، إن الدولة المصرية حريصة على صناعة الدواجن والرئيس السيسي مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن في الأسواق وهي جزء من المخزون الاستراتيجي لمصر.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين:"احنا عارفين المخزون والاستهلاك، والسعر العادل هيكون من 62 إلى 65 جنيه، وعايزين نقلل حلقات التداول عشان نحقق السعر العادل".

 

أسعار اللحوم هتنزل وكمية كبيرة داخلة السوق على رمضان

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع السلع ستكون متوفرة مع دخول شهر رمضان وبدأوا في ضخ الدواجن بالأسواق والأسعار ستستمر في الانخفاض، مشيرا إلى أن هناك وفرة في المعروض من الأزر وسيتم ضخ شحنات جديدة بالأسواق.

وأضاف، أن هناك شحنة 50 ألف طن من الأرز ستدخل السوق الأيام القادمة ويليها شحنة بـ 50 ألف طن آخرين، مؤكدا أن أسعار الأرز ستكون أقل من الوضع الحالي.

 

بلاش نخزن السلع

ووجه المهندس عبد المنعم خليل، رسالة إلى المصريين قبل قدوم شهر رمضان، قائلا: "بلاش نخزن السلع ولا نتكالب على المواد الغذائية والكميات الموجودة في السوق كبيرة، والمخزون الاستراتيجية آمن ولسه متعاقدين على كميات كبيرة من الزيوت أيضا، والقمح متوفر ونبيع للقطاع الخاص والقمح يكفينا لإبريل القادم مع بداية الموسم الجديد".

 

أسعار اللحوم

وعن أسعار اللحوم قال: "في رمضان المعروض كثير وأسعار اللحوم هتنزل وفي كمية كبيرة داخلة السوق المصرية عشان رمضان، وعارفين استهلاكنا كمصريين من اللحوم والدواجن والزيوت، ووزارة التموين لها دراسات واستراتيجيات وفي تنسيق بينا وبين الوزارات".

 

صناعة الدواجن 

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة المصرية حريصة على صناعة الدواجن والرئيس السيسي مهتم بصناعة الدواجن، موضحا أن الدواجن البرازيلية الموجودة الآن في الأسواق وهي جزء من المخزون الاستراتيجي لمصر.

 

الفراخ البرازيلي ليست جديدة في مصر

وأضاف عبد المنعم خليل، أن الفراخ البرازيلي ليست جديدة في مصر وموجودة منذ عشرين سنة، قائلا: "الدولة ضد الاستيراد وقطاع صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة ولكن إحنا الآن في ظروف استثنائية".

الدواجن اسعار الدواجن التموين اسعار اللحوم رمضان السوق السلع

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