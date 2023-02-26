رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

تراجعت أسعار البيض اليوم الاحد 26-2-2023، في الأسواق، بنحو 6 جنيهات إضافة عقب تراجعه أمس بنحو 5 جنيهات.

جاء ذلك على أثر تراجع أسعار الدواجن بأكثر من 26 جنيها في الأسواق، لتصل أسعار الدواجن البيضاء اليوم إلى 64 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 74 جنيها، بعد أنت قد لامست الـ 90 جنيها للكيلو الواحد.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار البيض والدواجن اليوم في الأسواق عقب تراجعها، يأتي ذلك ضمن النشرة الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الأحد 26-2-2023، إلى 103 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات تقريبا للطبق.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ووصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم إلى 106 جنيهات في المزرعة لتصل إلى المستهللك بنحو 113 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم 111 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 118 و120 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 64 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 73و75 جنيها تقريبا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

ووصل أسعار الدواجن الامهات الابيض إلى 51 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 57 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر الكتكوت اليوم إلى 14 جنيها لليكلو بعد أن وصل في بعض الشركات إلى 30 جنيها للكتكوت اليوحد.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الاوراك اليوم بين 74 و76 جنيها للكيلو، وسعر البانية اليوم تراوح بين 160 إلى 170 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الكبد الاوانص 60و65 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 40 جنيها للكيلو.

وأوضح سامح السيد، رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، أسباب تراجع أسعار الدواجن، قائلا "الرئيس منذ قبل حدوث أزمة الدواجن أصدر قرارًا بتنظيم لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر وكلف وزير الزراعة برئاسة هذه اللجنة وأن تنعقد أسبوعيا لمناقشة التطورات".

وأضاف سامح السيد أنه تم الإفراج عن جميع كميات الأعلاف المطلوبة لجميع مزارع الدواجن وتم القضاء على تلك الأزمة.

ولفت إلى أن سعر الدواجن سوف ينخفض تدريجياً مع الوقت حتي تكتمل فترة الدورة الخاصة بالإنتاج.

وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أزمة الدواجن نتجت من وجود فجوة في الإنتاج تقدر بـ40% من الدواجن، مع اقتراب شهر رمضان.