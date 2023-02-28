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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : تحتاج عناية طبية

برج الحوت
برج الحوت

يحتفل برج الحوت بعيد الميلاد في الفترة (20 فبراير - 20 مارس)، وهو من الأبراج المائية التي تحب الخير والتسامح مع الآخرين، يريد أن ينعزل عن الجميع في نهاية كل أسبوع لترتيب أوراقه.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

يبدو أنك قد تتمتع بحياة منزلية رائعة، تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنك قد لا تواجه تغييرًا كبيرًا في استقرارك المالي، سيسمح لك الحصول على تدفق مستمر من النقد اليوم بتقدير يومك بالكامل، قد تتطور حياتك الرومانسية أيضًا بسلاسة، قد تخطط أنت وشريكك للزواج في المستقبل القريب، قد تتطلب حالتك الصحية عناية طبية، من المحتمل أن تؤدي الإصابات والأمراض التي يسببها الطقس إلى إبطائك.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

يحتاج الحوت إلى تناول نظام غذائي أكثر توازناً ليبقى في حالة جيدة، قد يساعدك الجري أو الركض في الحفاظ على لياقتك، قد تزعجك بعض المشكلات البسيطة في الجهاز الهضمي، لكن لا تقلق بشأنها كثيرًا.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

قد يتمتع الحوت بحياة مهنية مرضية، قد تحصل على دعم كبار السن لكن من الأفضل أن تحافظ على مسافة بينك وبينهم، كل ما تفعله ينجح ويمنحك الرضا، تكسب احترام زملائك في العمل وإعجابهم.

توقعات برج الحوت عاطفيا

من المحتمل أن تتغير حياتك العاطفية بطريقة جيدة، وقد تقضي أنت وشريكك وقتًا ممتعًا أكثر معًا، قد لا يجعلك هذا تشعر بالتحسن فحسب، بل قد يساعدك أيضًا على الشعور بالقرب من شريكك الرومانسي.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

من المرجح أن يشعر الأطفال بالدفء تجاهك إذا شاركت في أنشطتهم، في المنزل قد يرغب والداك وأقاربك في قضاء المزيد من الوقت معك. 

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