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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يهتم الكثير من الأشخاص بقراءة حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، لمتابعة تغييرات الفلك وكيفية تأثيرها على حياتك.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

حالتك الذهنية المبهجة ستبقيك واثقًا من نفسك، ستشعر بالضوء من خلال مشاركة مشاكلك مع أفراد عائلتك، يمكنك الذهاب في رحلة ممتعة ستجدد طاقتك.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

حافظ على الإثارة الخاصة بك تحت السيطرة، ضع مدخراتك في استثمارات متحفظة، تجلب طبيعتك المرحة الفرح والسعادة لمن حولك، قد تصبح الأمور رائعة حقًا في مكان العمل.  

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

حافظ على روح الدعابة لديك، قد تضطر إلى سداد الأموال المقترضة، سيكون أطفالك مصدر السعادة اليوم، قد تقابل صديقًا بعد وقت طويل.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

يوم مثالي لخدمة الأشخاص الذين تهتم بهم، سوف يثني أصدقاؤك وعائلتك على كل لطفك وأعمالك الصالحة، سوف تستمتع بمتعة الترفيه، سيكون قرار المحكمة في صالحك إذا كنت متورطًا في قضية متعلقة بالمال. 

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

حياتك سوف تأخذ رحلة صعودا وهبوطا اليوم، كن هادئًا وحسّن من قوتك العقلية لحياة مزعجة، سوف تكتشف حقيقة أن رئيسك في العمل وقح معك، كن مهذبًا وجذابًا لكل من يقف بجانبك في طريقك.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

ستجد تغييرات إيجابية في المستقبل، لا تكن عصبيًا عندما تقابل أشخاصًا مرموقين، تجنب إقراض أي شخص اليوم، سوف تحصل على ترقية أو مزايا مالية في العمل.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

ستكون الأنشطة الخارجية متعبة ومرهقة اليوم، قد تضيف الأعمال المعلقة إلى ضغطك الذهني، هذا هو اليوم المثالي لجذب انتباه الآخرين دون فعل الكثير من جانبك حتى الهدايا الثمينة الخاصة بك قد لا تجلب التقدير من حبيبك، من المحتمل أن تلتقي ببعض الشخصيات البارزة لمناقشة مشروعك الجديد.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

الاستثمار في التحف والمجوهرات سيحقق المكاسب والازدهار، تحتاج إلى التحكم في عواطفك وتجنب فعل أي شيء قد يؤدي إلى تفاقم الموقف، شخصيتك سوف تجذب انتباه الكثير من الناس. 

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

ستتم المعاملات النقدية بشكل مستمر طوال اليوم وبعد نهاية اليوم ، ستتمكن من توفير ما يكفي، يجب أن تتجاهل الأخطاء الصغيرة لزوجك من أجل حياة زوجية سعيدة.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

يجب أن تبتعد عن الناس وتفعل ما تحب، سيؤدي القيام بذلك إلى إحداث بعض التغييرات الإيجابية في حياتك، أخبار سارة غير متوقعة في وقت لاحق من اليوم تجلب السعادة والبهجة لجميع أفراد الأسرة.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

يجب الامتناع عن التحدث أكثر من المطلوب في مكان العمل ، حيث يمكن أن تتأثر صورتهم سلبًا، الأخبار السارة غير المتوقعة في وقت لاحق من اليوم ستجلب السعادة والبهجة لجميع أفراد الأسرة.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

نظرًا للنفقات غير الضرورية التي تم القيام بها في الماضي ، فلن يكون لديهم ما يكفي من المال، يحتشد الضيوف في منزلك لقضاء أمسية ممتعة ورائعة. 

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