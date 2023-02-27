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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحوث الفلكية: الشمس تبعد عن الأرض بحوالى 8 دقائق ضوئية

الشمس
الشمس

قال الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إن الشمس تبعد عن الأرض بحوالى 8 دقائق ضوئية ، مشيرا الى أن الثقب الاسود الهارب من مجرتة والذي يبلغ 20 مليون ضعف حجم الشمس هو ثقب أسود هائل، يخترق الغاز المحيط بمجرته.

 

وأضاف القاضي ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة etc"" اليوم الاثنين ، أنة إذا تم التأكيد، فستكون هذه هي المرة الأولى، التي يكون لدينا فيها دليل واضح على أن الثقوب السوداء الهائلة يمكن أن تهرب من المجرات.

الثقب الأسود و الشمس

وتابع :" الثقب الأسود كان من الممكن طرده بسبب اندماج مجري، حيث أطاح ثقب أسود ثالث بهذا الثقب، ربما كان الثقب الأسود الجامح جزءًا من ثنائي نادر من الثقوب السوداء فائقة الكتلة تم تعطيله" ،خاصة وان الخط والمجرة متصلان، ومن التحليل التفصيلي للميزة، استنتجنا أننا نشهد ثقبًا أسود ضخمًا للغاية تم طرده من المجرة، تاركًا وراءه أثرًا من الغاز والنجوم المتكونة حديثًا .

 

وأشار القاضي ، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات باستخدام التلسكوبات الأخرى الأكثر دقه وتطور للتأكد من أنه بالفعل ثقب أسود موجود على طرف الخط الغامض وأثناء مراقبة المجرة القزمة RCP 28 على تلسكوب هابل الفضائي اكتشف الباحثون الثقب الأسود الهارب كخط ساطع من الضوء وتسمى"النفاثات الفيزيائية الفلكية".

 

الشمس الأرض ثقب أسود مصر المجرات الثقوب السوداء

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