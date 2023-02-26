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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

زلزال
زلزال

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة دخول مصر منطقة حزام الزلازل.

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وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الحديث عن دخول مصر منطقة حزام الزلازل به بعض المغالطات.. شمال أفريقيا ليست منطقة حزام زلازل".

 

وأضاف جاد القاضي: "مصر ليست ضمن منطقة حزام الزلازل.. منطقة الزلازل على مستوى العالم معروفة".

 

مصر آمنة

 

وأشار الدكتور جاد القاضي، إلى أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، مضيفا: "لدينا زلازل يتم تسجيلها في الأراضي المصرية.. و80% من الزلازل التي تحدث في مصر لا يشعر بها المواطنين".
 

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك عددا من المناطق المعروفة بالنشاط الزلزالي في مصر، ومنها شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ولأنها بعيدة عن المناطق السكانية لذلك الشعور بالزلازل قليل، لافتا إلى أن أغلب الزلازل التي تحدث في مصر لا تتخطى 3.5 درجة.
 

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