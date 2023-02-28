تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل المجدرة بالأرز أو البرغل بقيمة غذائية عالية وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المجدرة .



المقادير لعمل المجدرة بالرز أو البرغل



٢ كوب برغل خشن أو رز حسب الرغبة

٢ كوب عدس بني حبة كاملة

١بصلة كبيرة مفرومة ناعمة

٢ بصلة مقطع الى شرائح للزينة

ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل



طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

• نضع العدس في قدر الطهي ونغمره بالماء.

• نضع القدر على النار ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة.

• نقلي البصل في حلة على النار حتى يذبل بالقليل من زيت الزيتون .

• نغسل البرغل او الرز و نضيفه الى البصل .

• نصفي العدس من الماء بعد أن ينضج ونضيفه الى البرغل والبصل .

• نقلب الخليط جيداً ونغمره بالماء.

• نضيف الملح وباقي زيت الزيتون والفلفل .

• نغطي الحلة ونتركه حتى ينضج المحتوى ونضيف الماء الساخن اذا احتجنا.

• أخيراً نضع المجدرة في طبق التقديم ونقلي شرائح البصل حتى تتحمر وننثرها على وجه الطبق.

تقدم ساخنة .