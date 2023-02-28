تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل المجدرة بالأرز أو البرغل بقيمة غذائية عالية وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المجدرة .
المقادير لعمل المجدرة بالرز أو البرغل
٢ كوب برغل خشن أو رز حسب الرغبة
٢ كوب عدس بني حبة كاملة
١بصلة كبيرة مفرومة ناعمة
٢ بصلة مقطع الى شرائح للزينة
ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي
ملح حسب الرغبة
رشة فلفل
طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل
• نضع العدس في قدر الطهي ونغمره بالماء.
• نضع القدر على النار ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة.
• نقلي البصل في حلة على النار حتى يذبل بالقليل من زيت الزيتون .
• نغسل البرغل او الرز و نضيفه الى البصل .
• نصفي العدس من الماء بعد أن ينضج ونضيفه الى البرغل والبصل .
• نقلب الخليط جيداً ونغمره بالماء.
• نضيف الملح وباقي زيت الزيتون والفلفل .
• نغطي الحلة ونتركه حتى ينضج المحتوى ونضيف الماء الساخن اذا احتجنا.
• أخيراً نضع المجدرة في طبق التقديم ونقلي شرائح البصل حتى تتحمر وننثرها على وجه الطبق.
تقدم ساخنة .