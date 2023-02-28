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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المجدرة بالأرز أو البرغل

طريقة عمل المجدرة
طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل المجدرة بالأرز أو البرغل بقيمة غذائية عالية وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المجدرة .

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المقادير لعمل المجدرة بالرز أو البرغل


٢ كوب برغل خشن أو رز حسب الرغبة
٢ كوب عدس بني حبة كاملة
١بصلة كبيرة مفرومة ناعمة
٢ بصلة مقطع الى شرائح للزينة
ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي 
ملح حسب الرغبة
رشة فلفل


طريقة عمل المجدرة بالرز أو البرغل

• نضع العدس في قدر الطهي ونغمره بالماء.
• نضع القدر على النار ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة.
• نقلي البصل في حلة على النار حتى يذبل بالقليل من زيت الزيتون .
• نغسل البرغل او الرز و نضيفه الى البصل .
• نصفي العدس من الماء بعد أن ينضج ونضيفه الى البرغل والبصل .
• نقلب الخليط جيداً ونغمره بالماء.
• نضيف الملح وباقي زيت الزيتون والفلفل .
• نغطي الحلة ونتركه حتى ينضج المحتوى ونضيف الماء الساخن اذا احتجنا.
• أخيراً نضع المجدرة في طبق التقديم ونقلي شرائح البصل حتى تتحمر وننثرها على وجه الطبق.
تقدم ساخنة .

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