« اتصالات النواب » تناقش دعم تقديم الخدمات البريدية بعدد من مراكز المحافظات

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم الثلاثاء عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد ، بالإضافة إلي إنشاء عدد من مكاتب البريد بعدد من الأقاليم والمراكز بعدد من المحافظات.

واكد النائب احمد بدوي في تصريحات له اليوم أن استراتيجية الدولة المصرية هي التوسع في تقديم الخدمات البريدية بكل ربوع الجمهوريه ، بالاضافه الي الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين ومحدودي الدخل وان وزارة الاتصالات والهيئة العامه للبريد تقوم بجهود كبيرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية التى اعتمدتها الدولة المصريه وأكد عليها الرئيس السيسي ، وان طلبات الإحاطة هدفها حل كل هذه المشكلات في هذا الشأن .

ومدرج علي جدول أعمال اللجنه اليوم الثلاثاء ، مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة مرثا محروس، بشأن عدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد ، وطلب احاطه من النائبة ميرفت عازر، بشأن تخصيص قطعة أرض لزوم إنشاء مكتب بريد بدقادوس بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

بالاضافه الي طلب إحاطة من النائب علي محمد علي عز، بشأن تخصيص قطعة أرض لتوسعة مكتب البريد بحوض الزلاقة القبلي بعزبة أخناواي بمركز طنطا بمحافظة الغربية وطلب احاطه من النائبة دعاء عريبي، بشأن توفير عداد كهرباء وعدد كاف من أجهزة الكمبيوتر بمكتب بريد كفر الحما بمحافظة الغربية حتى يتسنى له تقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمواطنين.

وكذلك طلب إحاطة من النائب على أحمد العساس، بشأن رفض هيئة البريد افتتاح مكتب بريد بقرية حجاحة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن بدء العمل بالمبني الذي استأجرته الهيئة القومية للبريد من مركز شباب المعادي الجديدة لتحويله إلى مكتب بريد وكذلك طلب إحاطة من النائبة إيمان خضر، بشأن إقامة مجمع بريد متكامل بالجزيرة الوسطى على ترعة المسلمية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وطلب الإحاطة المقدم النائب طلبة النحال، بشأن تركيب ماكينات الصراف الآلي لمكاتب بريد مركز ومدينة بدر والقرى التي لا يوجد بها مكاتب بريد بمحافظة البحيرة.

وكذلك طلب إحاطة من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم تسليم المبنى المخصص للبريد بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية بالإضافة الي طلب إحاطة من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقريتي أولاد الشيخ وساقولا بمركز بني مزار، وبقرى بني خلف وزاوية الجدامى وشم القبلية بمركز مغاغة، مدينة العدوة بمحافظة المنيا.