تجاوز مغرض.. أول تحرك برلماني حول مطالبات وقف مسلسل تحت الوصاية

تقدمت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بشأن تداول مطالبات ومعلومات بشأن وقف تصوير مسلسل “ تحت الوصاية” الذي تقوم ببطولته الفنانة مني ذكي.

وأضافت “ الشوباشي” في طلبها، أن هذه المطالبات تعد تجاوز يهدف إلي قتل القوة الناعمة لمصر وإشاعة الظلام والقمع ضد المبدعين، لافتة إلي أنها تقدمت بهذا الطلب بهدف وضع حد لهذا التجاوز المغرض وحماية الفن المصري وفنانيه المبدعين.

وطالبت البرلمانية، إحالة الطلب إلي لجنة الثقافة لدراسته أو إحالته للجلسة العامة لمناقشته بحضور الوزراء أيهما أقرب.