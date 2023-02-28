بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

خطفت زوجة الفنان اللبنانى عاصى الحلانى الجدل بعد ظهورها بإطلالة راقية و شبابية من خطوبة ابنتها .

وتألقت زوجة عاصى الحلاني بإطلالة بسيطة و انيقة مرتدية فستان باللون اللينك الفاتح القصير و بلغ سعره ٤٠٠٠ دولار وهو ما يعادل ١٢٠ الف جنيه مصرى .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

خطوبة ابنه عاضي الحلاني:

وحرصت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة أعلنت من خلال خطوبتها.