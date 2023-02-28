عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

صدى البلد

خطفت زوجة الفنان اللبنانى عاصى الحلانى الجدل بعد ظهورها بإطلالة راقية و شبابية من خطوبة ابنتها .

 

وتألقت زوجة عاصى الحلاني بإطلالة بسيطة و انيقة مرتدية فستان باللون اللينك الفاتح القصير و بلغ سعره ٤٠٠٠ دولار وهو ما يعادل ١٢٠ الف جنيه مصرى .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

 

خطوبة ابنه عاضي الحلاني:

وحرصت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة أعلنت من خلال خطوبتها.

D32783DC-EAFA-4265-B473-22D3856E9CC1
D32783DC-EAFA-4265-B473-22D3856E9CC1
الفنان عاصي الحلاني عاصي الحلاني اللبناني عاصي الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني خطوبة ابنه عاضي الحلاني ماريتا أبنة الفنان عاصي الحلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

زلزال عنيف يضرب وسط تركيا.. تفاصيل

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

ترشيحاتنا

بسبب سوريا.. موسكو توجه رسالة عاجلة لـ إسرائيل

الخارجية الصينية تهدد: واشنطن ستدفع الثمن بسبب تايوان

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة عقب زيارته الرسمية لقطر

قرار عاجل من إيران بشأن الناتو

تورط فاوتشي.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن منشأ فيروس كورونا

لاعب الأهلي على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافى.. زوجة عاصي الحلاني تثير الجدل بفستانها من خطوبة ابنتها

بطلات فريندز بجانب كورتني كوكس في حفل تدشين نجمتها بهوليوود

مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات .. معلومة صادمة

على دراجة رياضية..فوز كيت على زوجها ويليام في منافسة خيرية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ