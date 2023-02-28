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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخ.. خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي أمام الداخلية بالدوري

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور على تعادل فريق الداخلية أمام الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، في بطولة الدوري.

وكتب "الغندور"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "انتهاء المباراة : الاهلي يقع في فخ التعادل امام الداخلية 1/1 في إطار مباريات الأسبوع الـ20 للدوري".

وكان أدرك فريق الداخلية هدف التعادل أمام الأهلي في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد الأهلي “وي” السلام في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وسجل هدف الداخلية أحمد رشيد، عقب استلام الكرة فى منطقة جزاء الأهلي ليضع الكرة أعلي محمد الشناوي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 41  نقطة من 17 مباراة، كما ارتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة من 20 مباراة واحتل المركز الثالث عشر.

الأهلى الغندور الداخلية تعادل

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