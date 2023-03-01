عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 528 مليار درهم استثمارات البنوك بنهاية العام الماضي

مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي

ناهزت استثمارات البنوك الإماراتية حاجز 528 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

 

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات  المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، ونلقتها وكالة الأنباء الإماراتية “ وام”،ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 11.5% لتصل إلى 527.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 54.5 مليار درهم، مقابل نحو 473.2 مليار درهم في ديسمبر 2021.

اقتصاد الإمارات.. غرفة أبو ظبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد القطاع الخاص الرواندي

اقتصاد الإمارات.. 21.14 مليار درهم إجمالي صفقات آيدكس ونافدكس 2023 في 4 أيام

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.25% أو ما يعادل 16.6 مليار درهم مقابل 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 16.6 مليار درهم خلال شهر واحد.

 

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49% مع بلوغها 258.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.03% مقارنة بنحو 250.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022.

 

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 39.6% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 208.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 77.3% مقابل 117.8 مليار في ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 4% مقابل 200.8 مليار درهم في نوفمبر 2022.

 

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.6% مقارنة بنحو 12.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.

 

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 13.4% مقابل 42.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري 2.3% مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

 

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشميل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

استثمارات البنوك مصرف المركزي الإمارات الاوراق المالية اخبار الخليج اقتصادر الامارات Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| مسارات جديدة للشراكة مع الجزائر في الفترة القادمة

ترشيحاتنا

بعد إصابه 5 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على منفذ هجوم أريحا

تعويض مالي ضخم مطلوب من سعد لمجرد في قضية الاغتصاب.. ما الحقيقة

ذاكرة حية لأمة أبية.. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

زعيم بيلاروسيا لرئيس الصين: ندعم مقترحاتكم لإنهاء الحرب

وقت حرج| تحرك عاجل من سلطات فنلندا بعد حرق صورة لـ أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر بصرك بثوان.. زرافة تقع بين عشرات الحيوانات بالصورة| وهذا الحل

بعد ظهورها الجريء.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ حلا شيحة

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

بعد اختفائه في ظروف غامضة.. اكتشاف جثة رجل داخل حيوان مفترس بالأرجنتين

فيديو

خسائر تلاحق الذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم الأربعاء

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

وصلة رقص سمية الخشاب على أغنية طليقها أحمد سعد.. شاهد

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ