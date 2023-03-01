اقتصاد الإمارات.. 528 مليار درهم استثمارات البنوك بنهاية العام الماضي

ناهزت استثمارات البنوك الإماراتية حاجز 528 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، ونلقتها وكالة الأنباء الإماراتية “ وام”،ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 11.5% لتصل إلى 527.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 54.5 مليار درهم، مقابل نحو 473.2 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.25% أو ما يعادل 16.6 مليار درهم مقابل 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 16.6 مليار درهم خلال شهر واحد.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49% مع بلوغها 258.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.03% مقارنة بنحو 250.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 39.6% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 208.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 77.3% مقابل 117.8 مليار في ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 4% مقابل 200.8 مليار درهم في نوفمبر 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.6% مقارنة بنحو 12.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 13.4% مقابل 42.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري 2.3% مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشميل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.