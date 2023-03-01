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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض الحلقة الأولى من مسلسل ذا ماندالوريان الموسم الثالث

صدى البلد

بدأ الآن عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي “ ذا ماندالوريان”  من أعمال شركة "لوكاس فيلم" الأصلية والحائز على جائزة إيمي العالمية، حصريا على منصّة "ديزني+".

وفي هذا الموسم، يواصل "ذا ماندالوريان" مغامراته المليئة بالإثارة والتشويق في مجرّة "ستار وورز". وبعد أن كان في السابق حاصد أرواح يعمل لحسابه الخاصّ، يلتقي "دين دجارين" مع "غروغو" من جديد، عندما تواجه "نيو ريبابليك" الكثير من التحديات والصعوبات لحماية المجرّة من تبعات تاريخها المظلم. ويشهد هذا الموسم الكثير من الأحداث، حيث يلتقي "ذا ماندالوريان" بحلفاء قدامى ويصبح له أعداء جُدد خلال رحلته الشيّقة مع "غروغو".

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 هذا المسلسل من بطولة بيدرو باسكال وكاتي ساكهوف وكارل ويذرز وإيمي سيداريس وإميلي سوالو وجانكارلو إسبوزيتو. ويضمّ فريق إخراج الموسم الثالث من هذا المسلسل المكوّن من ثماني حلقات المخرجين ريك فامويوا وراشيل موريسون ولي إسحاق تشونغ وكارل ويذرز وبيتر رامزي وبرايس دالاس هوارد. أما جون فافرو، فهو المخرج والكاتب الرئيسي والمنتج التنفيذي إلى جانب ديف فيلوني وكاثلين كينيدي وكولين ويلسون وريك فامويوا. والمنتجان التنفيذيّان المشاركان في هذا المسلسل هما كارين جيلكرايست وكاري بيك.

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