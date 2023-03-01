سوشيال ميديا.. مؤمن زكريا يؤدي مناسك العمرة ومحمد رمضان ينشر كواليس فيلم هارلي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مؤمن زكريا يؤدي مناسك العمرة برفقة أسرته.. شاهد

شارك مؤمن زكريا، لاعب نادي الأهلي السابق وعضو الجهاز الفني لسموحة، صورة من أمام الكعبة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر مؤمن زكريا عبر خاصية “الاستوري”، وهو يؤدي مناسك العمرة برفقه زوجته، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

صافية.. حنان مطاوع في كواليس مسلسل "سره الباتع" رمضان 2023

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورًا من كواليس مسلسل “سره الباتع” المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت حنان مطاوع علي الصور، كاتبة: “صافية، سره الباتع”.

الدفاع شوارع.. تعليق ناري من شوبير على تعادل الأهلي مع الداخلية

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي تعادل النادي الأهلي أمام الداخلية بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ونشر شوبير جزء من تعليقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من خلال برنامجه الإذاعي.

وقفة مع النفس.. تعليق مثير من فرج عامر على أداء لاعبي الأهلي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي النادي الأهلي في مباراة أمس مع الداخلية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “أكتر من مدافع في الأهلي محتاج وقفة مع النفس، خاصة أن الأهلي بيمثل مصر في بطولات دولية كثيرة”.

دراما رمضان.. مصطفى شعبان بمفرده على أول بوستر لمسلسل بابا المجال

نشر الفنان مصطفى شعبان أول بوستر لمسلسله الرمضاني الجديد “بابا المجال”، الذي يعكف على الانتهاء من تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية بعدما انطلق إنتاجه في ديسمبر الماضي.

وظهر مصطفى شعبان بمفرده على بوستر مسلسل “بابا المجال”، الذي شاركه عبر إنستجرام، وعلق عليه قائلا: "اللي ياكل الحرام.. الحرام ياكله".

عيد الفطر.. محمد رمضان يشارك كواليس من فيلم هارلي

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس تصوير فيلم “هارلي”، المقرر نزوله في السينما في عيد الفطر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو، كاتبًا: “الله الموفق (هارلي) فيلم عيد الفطر إخراج محمد سمير تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك انتاج سامر المحضر ثقة في الله نجاح”.