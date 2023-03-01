دراما رمضان.. مصطفى شعبان بمفرده على أول بوستر لمسلسل بابا المجال

نشر الفنان مصطفى شعبان أول بوستر لمسلسله الرمضاني الجديد “بابا المجال”، الذي يعكف على الانتهاء من تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية بعدما انطلق إنتاجه في ديسمبر الماضي.

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وظهر مصطفى شعبان بمفرده على بوستر مسلسل “بابا المجال”، الذي شاركه عبر إنستجرام، وعلق عليه قائلا: "اللي ياكل الحرام.. الحرام ياكله".

بابا المجال، بطولة: مصطفى شعبان، باسم سمرة، سهر الصايغ، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسى وآخرين.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي.