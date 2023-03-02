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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة التنمية الصناعية: جوائز التميز تفتح المجال لفرص تصديرية جديدة للشركات

صدى البلد

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي تعد واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية؛ بهدف تشجيع الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها، وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة، إلى جانب خلق جيل جديد من المصدرين المبتكرين، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مجموعة العربى حصلت على المركز الأول كأكبر مصدر للماركات العالمية خلال احتفالية جوائز التميز فى التصدير الهندسى لتكريم الشركات التي تحقق طفرة تصديرية كبيرة.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تحاول جاهدة مساعدة الشركات والمصانع المصدرة في الحصول على كافة الدعم والمساندة وإنجاز المستندات المطلوبة واللازمة للعملية التصديرية، وإن الفترة المقبلة تشهد مزيد من التيسيرات للمجتمع الصناعي التصديري.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، أن لدينا استراتيجية يتم تنفيذها وتستهدف زيادة نسبة الصادرات إلى كافة دول العالم للمساهمة مع الدولة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات والتى بدورها توفر فرص عمل للشباب والخريجين من خلال زيادة خطوط الانتاج والتوسع فى إنشاء المصانع. 

ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم الإعلان عن التعاون المشترك مع توشيبا العالمية  في مجال ماكينات التصوير متعددة الوظائف.

ونوه "العربي"، بأننا نحرص دائما على تقديم الأفضل، ونسعى إلى تقديم مجموعة من الأجهزة المكتبية المتميزة، وبدأنا خطوات واثقة في اتجاه تحقيق رؤية طموحة حول تقديم منتجات جيدة.

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