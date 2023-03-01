تعرف على حكم المتوفى بسبب الزلزال مع الداعية الإسلامي أحمد الطلحي

كشف الداعية الإسلامي أحمد الطلحي بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا عن حكم المتوفي حتى لو كان الشخص المتوفى توفي بسبب خبر عن كارثة الزلزال من شدة خوفه فسوف يعتبر شهيدا .

وتابع خلال لقائه في برنامج مصر جديدة مع الاعلامية انجى انور” المذاع عبر فضائية “ETC” فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر الكل بالشهادة أن صاحب الهدم في الزلزال شهيد، وأيضا هناك سوريون كثيرون خرجوا نازحين ولاجئين الى تركيا ثم عادوا إلى ديارهم في الصناديق ورغم حزن أهلهم وأسرهم.

من مات غريقا أو حريقا شهيد

واشار الى انهم ولما عادوا قد عادوا الى الديار بشهادتين الأولى هي استشهادهم في الزلزال والثانية وهي أن "كل غريب شهيد"، فهم في غربة، وايضا من السوريين الذين غرقوا في البحار فبشرهم صلى الله عليه وسلم كل غريق شهيد، ومن مات في نار حريق، فقال صلى الله عليه وسلم كل حريق شهيد.