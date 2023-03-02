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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمزاجهم.. سائق توك توك: دفعت 100 جنيه وأقمت علاقة مع الأختين

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم بالاعتداء على فتاة عمرها ١٦ عاما بشقة شقيقتها رقم 16 بالعمرانية  إلى محكمة الجنايات.

 
واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم:

اعترافات المتهم 


س/ ما تفصيلات اعترافك؟


ج/ اللي حصل أنى كنت أعرف الشاكية وشقيقتها من حوالي سنتين وكنت بوصلهم بالتوك توك بتاعي هيا ووالدتها، وبعد فترة اتقدمتلها وأهلها رفضوا وبعد كده كنا بنتكلم في التليفون و بعدين روحتلها في بيت أختها وعملت معاها علاقة هناك هي واختها و الكلام ده من حوالي 4 شهور، و هي اللي كانت مكلماني عشان أروحلها و بعدين عملتلهم حظر علي التليفون ومبقتش بكلمهم و لا أروحلهم.

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س/ متى و أين حدث ذلك؟

ج / انا عرفتها من حوالي سنتين و عملنا العلاقة دي في شهر سبعة اللي فات بس في بيت أختها لكن مش فاكر امتي بالظبط.


اس/من كان برفقتك آنذاك ؟


ج/ كنت انا و الشاكية وأختها 


س/ و هل من ثمة حوار دار بينك وبين أيا من سالفي الذكر ؟


ج / احنا قعدنا شوية و بعد كدة دخلنا انا و الشاكية الاوضة و عملت معاها علاقة و بعد كدة عملت علاقة مع أختها في نفس الأوضة وعلى نفس السرير.

 
س/ وهل من ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك و بين سالفة الذكر ؟
ج / لا


س/ما هي الأفعال التي قمت ؟


ج/ أنا دخلت بيها الأوضة  وقلعت هدومها وعملنا علاقة و بعدين عملت علاقة مع أختها ورا بعض في نفس المكان ودفعت ١٠٠ جنيه ومشيت. 


جاء بأمر الإحالة أن المتهم اعتدى على الفتاة الضحية المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتي عاشرها معاشرة الأزواج.

المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة محكمة الجنايات النيابة جهات التحقيق

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