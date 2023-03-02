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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يوضح سبب استخدامه جملة صعيدي يارسول الله للترويج لضرب نار

صدى البلد

اوضح الفنان أحمد العوضي، معنى جملته "صعيدي يا رسول الله" التي كتبها ترويجا لمسلسل "ضرب نار" والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.


وكتب عبر فيسبوك:"ناس كتير مش عارفة معنى الجملة.. أحب أقولكم إني دي أنشودة صعيدي يا رسول الله صعايدة وبنخاف الله.. والسبب الرئيسي إن الصعايدة من نسب الرسول، وقرايب الرسول صلي الله عليه وسلم".

روجت النجمة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد "ضرب نار" المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل والذي تشارك فى بطولته بجانب زوجها الفنان احمد العوضي.

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ونشرت ياسمين بوسترات المسلسل عبر حسابها علي انستجرام رفقة العوضي وعلقت قائلة "مسلسل ضرب نار رمضان ٢٠٢٣ حصري علي @ontv باذن الله".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين. 

دراما رمضان أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي ماجد المصري

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