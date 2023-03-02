صحف الكويت.. مصر ترفع أسعار البنزين وغاز السيارات وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

رئيس الوزراء اليوناني: حادث تصادم القطارين نجم عن "خطأ بشري مأساوي"

أمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية

المركزي اللبناني يحدد سعر بيع الدولار عند 70 ألف ليرة

الرئيس التونسي: المتآمرون على أمن الدولة لا يمكن أن يلعبوا "دور الضحية"

الولايات المتحدة تدعو إسرائيل للتنصل "علنا" من تصريحات وزير ماليتها

بلينكن يتعهد بمعاقبة الصين وشركاتها إذا أمدّت روسيا بالأسلحة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة د.مصطفى مدبولي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون نص على أن تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة، اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وذكرت "الراي" أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر قررت رفع أسعار جميع المنتجات بدءًا من الساعة الثانية صباح اليوم، مشيرةً إلى أنه تم سعر بنزين 80 بواقع 0.75 جنيه وبنزين 92 بواقع جنيه وبنزين 95 بواقع 0.75 جنيه، فيما تم الإبقاء على سعر السولار دون تغيير بدءا من الخميس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد محاسبة "المتآمرين على أمن الدولة"، مشدداً على أنهم "لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية"، مضيفًا أن "الإجراءات وضعت لا للإفلات من المحاسبة لكن لضمان المحاكمات العادلة، ومن تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن أرادوا ولا يزالون مصرين على التنكيل به في كلّ المجالات، لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية، وأن الضحية هو الشعب في قوته وصحته ومعاشه ومن حقّه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه".

وقالت "الجريدة" إن البنك المركزي اللبناني أعلن أنه سيبدأ بيع الدولار نقدا بسعر 70 ألف ليرة على منصته "صيرفة" ابتداءً من يوم الخميس الثاني من مارس.

وجاء في البيان، الذي وقعه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصرف "سيتدخل" من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.

دوليًا، قالت "القبس" إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، رجح أن يكون "خطأ بشري مأساوي" تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل، في أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام: "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشرياً مأساوياً كان المسبب الرئيسي" للكارثة.

وقال ميتسوتاكيس إن "حادث القطار الرهيب غير مسبوق" في اليونان، وسيتم التحقيق "بالكامل" في ملابساته.

وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على شركات وأفراد؛ لاتهامهم بالمساهمة في تزويد الحكومة في كوريا الشمالية بعوائد غير قانونية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شركة تشيلسونغ تريدينغ التي تقول إن كوريا الشمالية تستخدمها لكسب العملات الأجنبية وجمع المعلومات المخابراتية، وعلى شركة كوريا بايكو تريدينغ المتهمة بجلب الأموال لحكومة كوريا الشمالية منذ الثمانينيات من خلال تنفيذ مشروعات فنية وإنشائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأفادت "الأنباء" بأن الولايات المتحدة دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في إسرائيل، إلى التنصل علنًا من تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، إن تعليقات وزير المالية الإسرائيلي "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، مشيرًا إلى أن تصريحات سموتريتش تصل إلى حد التحريض على العنف.

وذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هدد بأن الولايات المتحدة لن تتردد في استهداف الشركات والأفراد الصينيين بعقوبات، إذا ما انتهكت بكين العقوبات الأمريكية، وأمدت روسيا بالأسلحة، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن للصحفيين في كازاخستان، أنه "إذا أمدّت الصين روسيا بمساعدات فتاكة لاستعمالها في النزاع، فإن ذلك سيمثل مشكلة خطيرة لبكين" في علاقاتها مع الدول حول العالم.