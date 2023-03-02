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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لحظات توقف القلب.. ثوان فصلت شابين عن الموت تحت قطار ببريطانيا

ثواني فصلت شابين
ثواني فصلت شابين عن الموت تحت قطار في بريطانيا

“سلوك متهور وغبي” بهذه الجملة وصف المسؤولون في بريطانيا سلوك شابين كان يركبا على دراجة بخارية وفصلتها ثوان على الموت تحت عجلات قطار  في ليتلهامبتون، غرب مقاطعة ساسكس في بريطانيا. 

نشرت محطة القطار البريطانية لحظات فيديو توقف القلب لنجاة شابين من الموت المحقق باصدامهما بقطار يسير بسرعة 70 ميلا في الساعة عند تقاطع سكة حديد حيث خاطرا بعبور الحاجز في وقت خطير.

 ووفقا لما أكدته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن قائد الدراجة النارية توجه إلى الجانب الخطأ من الطريق لتجنب الحاجز الأول ، ثم مر فوق القضبان قبل لحظات من مرور قطار جنوبي عند معبر تودينجتون. 

نجاة من قطار في بريطانيا 

وقالت لوسي ماكوليف، مديرة خط شبكة سكة الحديد: “كنا سنعلن عن وفاة شخصين على خط سكة الحديد لدينا، وهما شابين الدراجة الهوائية كما أكد سائق القطار”. 

وأضافت مديرة خط شبكة سكة الحديد: “نحاول أن نجعل شبكتنا آمنة قدر الإمكان، لكننا نحتاج إلى مواطنين يتعاونون معنا بالانتباه إلى الأضواء الحمراء والحواجز”.

ولفتت لوسي ماكوليف:  “نحن بحاجة إلى تعقب هؤلاء الأشخاص والتأكد من أنهم يعرفون عواقب أفعالهم”. 

وفي ذات السياق، أوضحت سامانثا فيسي، مديرة الصحة والسلامة والأمن بجنوب بريطانيا: “هذا الفيديو لا ينبغي أن يمر، ولا ينبغي لأي من ركابنا أن يجد نفسه في خطر بهذه الطريقة”.

وتابعت: “شهدنا للأسف ارتفاعا في عدد الشباب الذين يتعدون على السكك الحديدية رغم أنه مكان خطير جدا، لذا من فضلكم، من فضلكم، ابتعدوا عن المسارات”.

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