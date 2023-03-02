تحذير عاجل..روسيا: تدخل واشنطن والناتو يؤدي لصدام بين القوي النووية

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا أن بلاده تدعم محاولات الحل الوسط في سياستها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ريابكوف في مؤتمر الأمم لمتحدة بنزع السلاح:"انطلاقا من خبرات الأعوام السابقة روسيا لا تتبع اولئك الذين حاولوا استخدام الساحة الدولية لمصالحها الخاصة".

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي قائلا :"تدخل واشنطن والناتو قد يؤدي لصدام بين القوي النووية بعد رفض الولايات المتحدة مواصلة هذه المعاهدة لا يمكننا ان نبقي في حالة لامبالاة، وعلينا ان نرد برد الفعل المناسب ولا يمكن انتهاك التوازن العسكري الفضائي".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الغرب يدفن بكل وقاحة مبادرة حبوب البحر الأسود التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيرة الصيني تشين جانج، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف لافروف خلال لقائه نظيره الصيني: "لدينا خطط بعيدة المدى لتطوير التعاون الثنائي بين موسكو وبكين".

وعلى جانب آخر، قال زير الخارجية الروسي أمام مجموعة الـ 20: "أود أن أعتذر للهند عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية التي حولت عمل مجموعة الـ 20 إلى مهزلة".