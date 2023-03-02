في دقيقة.. سرقة 6 سيارات دودج بقيمة 600 ألف دولار بأمريكا| تفاصيل

اقتحم عدد من المجرمين أحد توكيلات السيارات بالولايات المتحدة في حوالي الساعة 2 صباح يوم الثلاثاء، وسرقو ستة سيارات دودج تشالنجر SRT Hellcats في أقل من دقيقة وفقًا للسلطات، وحتى كتابة هذه السطور، حددت الشرطة موقع خمسة من الستة لكن واحدًا منها لا يزال حراً.

في أقل من دقيقة.. سرقة 6 سيارات دودج بقيمة 600 ألف دولار

وقع الحادث في ولاية كنتاكي الأمريكية بمدينة سومرست، مع دون فرانكلين سومرست وهو وكيل معتمد لـ دودج كرايسلر دودج جيب رام، وتعتبر السرقة ضربة كبيرة جدًا بالنظر إلى ضيق الوقت الذي استغرقته لإكمالها.

قال المدير العام آدم براينت لشبكة الأخبار المحلية WKYT "حقا خبر مفجع، لقد اختفت سيارات بقيمة 600 ألف دولار، هذا كثير من المال وتابع: "كسروا نافذة خلفية، ودخلوا المبنى، ووجدوا مفاتيح جميع السيارات الست، وأخرجوها من المكان في غضون دقائق".

وفقًا للمدير ، تمكنت مجموعة من سبعة أفراد من الاستيلاء على جميع 6 سيارات دودج هيلكات في 40 ثانية فقط ورحلو في أقل من 20 ثانية من انطلاق جرس الإنذار، كان وقت استجابة الشرطة حوالي ثلاث دقائق.

في أقل من دقيقة.. سرقة 6 سيارات دودج بقيمة 600 ألف دولار

بمجرد الخروج من ممتلكات الوكيل، انقسم اللصوص وذهبوا في اتجاهات مختلفة لتشتيت مطاردة الشرطة خلال الليل، عثرت الشرطة على خمس من السيارات الست، تم جمع أحدهم في مطاردة للشرطة وتم القبض على سائقها، وتم العثور على أربع سيارات أخرى في أماكن مختلفة بما في ذلك تينيسي وألاباما.

لا تزال السيارة السادسة في عداد المفقودين لكن الشرطة تعتقد أنها موجودة في ألاباما وفقًا لبيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويقولون أنهم يعملون مع السلطات المحلية لتحديد موقع السيارة السادسة.

يستهدف اللصوص في الولايات المتحدة بصفة دائمة السيارات الرياضية ذات القدرات العالية، حيث تشير البيانات من عام 2019 إلى أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها هذا التاجر من اختراق مماثل لسيارات دودج هيلكات تحديداً، ففي سبتمبر من عام 2022 ، تمت سرقة أربع سيارات دودج هيلكات من نفس الموقع.