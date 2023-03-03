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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه Nord 3 .. تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE 3

تستعد شركة "وان بلس" الصينية لإطلاق هاتفها الجديد  OnePlus Nord CE 3 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G في شهر يوليو تقريبًا، وهو شبيه جهاز  وان بلس  Nord CE 2 موديل 2022، وعلى الرغم من أن موعد طرحه رسميا بالأسواق العالمية ما زال بعيدا، إلا أن كل مواصفات الموبايل بالفعل تسربت عبر المواقع التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لتقرير موقع mysmartprice التقني المتخصص، من المتوقع أن يأتي OnePlus Nord CE 3 مع شاشة تقدم جودة FHD + من نوع أموليد وتدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، مع مساحة تخزين أساسية تصل إلى 256 جيجابايت. 

في السطور التالية يرصد "صدى البلد" التفاصيل الكاملة للهاتف المنتظر من “وان بلس”.

 OnePlus Nord CE 3

مواصفات OnePlus Nord CE 3

وفقًا لمصادر مطلعة من داخل العلامة التجارية، على الأرجح سيتم إطلاق OnePlus Nord CE 3 في يوليو القادم، سيحتوي الجهاز على شاشة عرض نوعها AMOLED مقاس 6.72 بوصة بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ولمزيد من عوامل الأمان والحماية في الموبايل، سيحتوي على مستشعر بصمة مدمج بالشاشة.

تحت الغطاء سيتم تشغيل الهاتف من خلال معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 782G ثماني النوى، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام / 12 جيجابايت رام جنبًا إلى جنب مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت / 256 جيجابايت. 

بالنسبة لعشاق التصوير والتقاط الذكريات، سيحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية ، مع مستشعر رئيسي يقدم دقة 50 ميجابكسل (سوني IMX890). مع كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرا السيلفي في الواجهة الأمامية ستكون بدقة 16 ميجابيكسل.

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ويتم دعم الجهاز ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي ستوفر دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

الجدير بالذكر أن  OnePlus تستعد لإطلاق OnePlus Nord 3 في منتصف يونيو أو يوليو، سيأتي مع  شاشة AMOLED مقاس 6.72 بوصة تقدم جودة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز مشابه لـ OnePlus Nord CE 3.

تحت الغطاء ، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9000 ثماني النواة ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت روم. مع نفس إعداد الكاميرات الثلاثية في  Nord CE 3. وأيضا بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن بقدرة 80 وات.

OnePlus OnePlus Nord CE 3 وان بلس Nord CE 2 ميدياتك يونيو OnePlus Nord 3

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