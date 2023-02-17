ضربة لـ سامسونج وشاومي.. Apple تهيمن على سوق الهواتف في الصين

خلال السنوات القليلة الماضية ظهر عدد كبير من شركات التصنيع الهواتف الذكية معظمها من الصين، تقدم منتجات بإمكانيات جيدة وتصميم جذاب وبأسعار معقولة جدا بالنسبة لمعظم المشترين، منها أوبو وشاومي و وان بلس وغيرها.

استطاعت علامات تجارية مثل شاومي و ريلمي و أوبو و هونر أن تكسب شعبية وتسحب البساط من تحت أقدام شركات أعرق وأشهر مثل سامسونج و آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية ولكن يبدو أن المشترين في الصين لهم رأي آخر وما زالوا يفضلون المنتج الأمريكي عن المنتجات المحلية.

شركة Apple تهيمن على سوق الهواتف الصيني

شركة Apple تهيمن على سوق الهواتف الصيني

كشف تقرير من موقع gizmochina التقني، أن شركة آبل هيمنت على سوق الهواتف النقالة في عام 2023 بالصين مع ارتفاع في إجمالي مبيعات الهواتف الذكية، بداية من هذا العام وحتى الآن.

وفقًا لتقرير معهد Counterpoint Research الذي نشره الموقع التقني، كان شهر يناير بداية جيدة لسوق الهواتف،مع زخم في المبيعات رغم موجة انتشار وباء كوفيد 19 التي اجتاحت البلاد مع شهر ديسمبر الماضي.

في الشهر الأول من 2023، ارتفعت المبيعات بسرعة على أساس أسبوعي لتصل إلى أكثر من 7 ملايين وحدة أسبوعيا قبل أسبوع من موسم السنة الصينية الجديدة.

شركة Apple تهيمن على سوق الهواتف الصيني

انتعاش في إجمالي مبيعات الهواتف النقالة

خلال هذه الفترة ، احتفظت شركة "آبل" الأمريكية بـ هيمنتها و بعرشها كأفضل علامة تجارية من حيث حصة المبيعات. علاوة على ذلك ، شهدت العلامة التجارية زيادة تصل لـ 6 % على أساس سنوي من حيث المبيعات. على الرغم من أن النمو الإجمالي لسوق المحمول في شهر يناير لم يكن أعلى بكثير من 2022، إلا أنه مؤشر جيد لتعافي القطاع بشكل عام.

يشير الارتفاع في المبيعات أيضًا إلى أن سوق الهواتف الذكية في الصين آخذ في التعافي والعودة للحالة الطبيعية إلى ما قبل تفشي فيروس كوفيد 19 أو كورونا.

المؤشر الإيجابي للمبيعات والزيادة الطفيفة في المبيعات على أساس سنوي كلها لا تؤكد أن هذا الاتجاه سيستمر طوال اشهر العام الحالي، لا يزال القطاع يعيش مرحلة ضبابية ومن غير المؤكد أن المبيعات القوية في الشهر الأول ستستمر أو أنها بالفعل تعبر عن ازدهار في السوق.