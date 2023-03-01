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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة وان بلس تعلن رسميا دخولها عالم الهواتف القابلة للطي

شركة وان بلس تعلن
شركة وان بلس تعلن رسميا دخولها عالم الهواتف القابلة للطي

أعلنت شركة OnePlus وان بلس الصينية اعتزامها دخول عالم الهواتف القابلة للطي والمنافسة مع عدد من الشركات الرائدة ، حيث من المقرر أن تصدر الشركة هاتفها القادم بحلول الربع الرابع من العام الحالي 2023 .

 

وبحسب موقع Android Police فإن وان بلس أكدت أنها تعمل على أول هاتف قابل للطي لها، منذ إطلاق أول هاتف قابل للطي من قبل شركة سامسونج في 2019، حيث كانت الشركة قد كشفت عن نيتها لأول مرة في شهر أغسطس من العام الماضي لإصدار هذا النوع من الهواتف. 

 

وأكدت شركة وان بلس خلال حلقة نقاشية في مؤتمر MWC 2023 والمنعقد في مدينة برشلونة الأسبانية ، أن الهاتف سيتم بدء إنتاجه في في النصف الثاني من عام 2023، إلا أنه سيكون جاهزا للإطلاق ما بين الربعين الثالث والرابع من العام الحالي. 

 

ومن المتوقع أن شركة وان بلس العمل على إطلاق حملات تسويقية للهاتف وتصميمه وعدد من المواصفات التي سيصدر بها خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أنه لا تووفر أية معلومات في الوقت الحالي عن ما هو شكل الطي الذي سيتخذه الهاتف، إلا أن هناك تسريب من منصة Digital Chat Station يشير إلى أنه سيكون هاتفًا قابلاً للطي بتصميم يشبه الكتاب. 

 

وقال كيندر ليو ، الرئيس ومدير العمليات في شركة وان بلس ، إن أول هاتف قابل للطي لدينا يتمتع بتجربة وان بلس السريعة والسلسة، مضيفا "يجب أن يكون هاتفًا رائدًا لا يستقر بسبب شكله القابل للطي ، من حيث التصميم الصناعي والتكنولوجيا الميكانيكية وغيرها من الجوانب، نريد إطلاق هاتف يهدف إلى أن يكون في ذروة تجربة السوق القابلة للطي اليوم ". 

 

 

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