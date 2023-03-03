عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتبهدلت واتعورت.. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل

رامز جلال
رامز جلال

كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليس حلقتها في برنامج رامز جلال هذا العام، والمقلب الذي تعرضت له، وكواليس ما حدث أثناء تصوير الحلقة قبل فترة من عرضها في رمضان 2023. 

وقالت نسرين أمين، في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي،  إنها شاركت في برنامج مقالب رامز جلال هذا العام، للمرة الثانية لها منذ انطلاق سلسلة برامجه، ولكن هذه المرة أصعب مما سبق. 

نسرين أمين

وأوضحت نسرين أمين أنها تأثرت بشدة بسبب مقلب رامز جلال هذا العام، موضحة:" اتبهدلت واتعورت.. مقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يستحمله"، لتبادلها إنجي علي قائلة:" أنا عارفة مقلب السنة دي صعب جدا.. أنا مقدرش أروح له تاني". 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا.

 

نسرين أمين وبابا المجال

وتحدثت نسرين أمين عن مشاركتها في مسلسل “بابا المجال” الذي سيعرض في رمضان المقبل مع النجم مصطفى شعبان، بعدما وافقت على تقديم الدور بدلا من ياسمين رئيس. 

 

وكشفت نسرين أمين تفاصيل العمل قائلة:"الشهر اللي قبل رمضان وحتى آخر يومين في الشهر الكريم نظل نصور، فرحانة جدا بالتجربة ومعنا سوسن بدر ورياض الخولي وباسم سمرة وجومانا مراد وسهر الصايغ، وأول مرة أشتغل مع مصطفى شعبان وسيكون دور مختلف وجديد، ومعظم المسلسلات والأدوار المؤثرة التي قدمتها كانت في رمضان".

 

واستطردت نسرين أمين عن أعمالها الأخرى:" فيه مسلسل آخر اسمه (حرب الجبالي) لم يعرض بعد وهو دور مختلف وحلو، وكنت متخيلة أنه سيعرض في رمضان ولكن لم أر إعلانات له وأعتقد سيعرض عقب الشهر الكريم"، مشيرة  إلى انتظارها عرض فيلم جديد مع الفنان أحمد الفيشاوي.

رامز جلال نسرين أمين برنامج رامز جلال برنامج اسرار النجوم الفنانة نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

مش المرتبات بس | زيادات جديدة تنتظر الموظفين في أبريل 2023

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

موضوعات متعلقة

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

رامز جلال يتصدر إيرادات الأمس.. صراع بين كريم فهمي وهنيدي على لقب الوصيف

نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

هبة السيسي تعلق على أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي

هبة السيسي: رانيا يوسف بتغير مني

شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل سافيو وخلافه مع كولر

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للأهلي |تفاصيل

صيف ساخن جدا |كولر يعلن الاستغناء عن عدد من نجوم الأهلي

إزاحة الستار عن ممر غامض في الهرم الأكبر .. أسراره حديث العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يعيد كتابة تاريخ الفراعنة .. ماذا نعرف عن الكشف الأثري الأخير بالأقصر؟

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

بعد ضبطها بالأسواق .. سلامة الغذاء تكشف علامات لحم الحصان قبل تناولها

فيديو

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ