اتبهدلت واتعورت.. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل

كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليس حلقتها في برنامج رامز جلال هذا العام، والمقلب الذي تعرضت له، وكواليس ما حدث أثناء تصوير الحلقة قبل فترة من عرضها في رمضان 2023.

وقالت نسرين أمين، في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، إنها شاركت في برنامج مقالب رامز جلال هذا العام، للمرة الثانية لها منذ انطلاق سلسلة برامجه، ولكن هذه المرة أصعب مما سبق.

نسرين أمين

وأوضحت نسرين أمين أنها تأثرت بشدة بسبب مقلب رامز جلال هذا العام، موضحة:" اتبهدلت واتعورت.. مقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يستحمله"، لتبادلها إنجي علي قائلة:" أنا عارفة مقلب السنة دي صعب جدا.. أنا مقدرش أروح له تاني".

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نسرين أمين وبابا المجال

وتحدثت نسرين أمين عن مشاركتها في مسلسل “بابا المجال” الذي سيعرض في رمضان المقبل مع النجم مصطفى شعبان، بعدما وافقت على تقديم الدور بدلا من ياسمين رئيس.

وكشفت نسرين أمين تفاصيل العمل قائلة:"الشهر اللي قبل رمضان وحتى آخر يومين في الشهر الكريم نظل نصور، فرحانة جدا بالتجربة ومعنا سوسن بدر ورياض الخولي وباسم سمرة وجومانا مراد وسهر الصايغ، وأول مرة أشتغل مع مصطفى شعبان وسيكون دور مختلف وجديد، ومعظم المسلسلات والأدوار المؤثرة التي قدمتها كانت في رمضان".

واستطردت نسرين أمين عن أعمالها الأخرى:" فيه مسلسل آخر اسمه (حرب الجبالي) لم يعرض بعد وهو دور مختلف وحلو، وكنت متخيلة أنه سيعرض في رمضان ولكن لم أر إعلانات له وأعتقد سيعرض عقب الشهر الكريم"، مشيرة إلى انتظارها عرض فيلم جديد مع الفنان أحمد الفيشاوي.