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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

رامز جلال
رامز جلال

مع اقتراب شهر مضان يتصدر الفنان رامز جلال التريند بسبب برنامجه الجديد الذى يخوض به السباق الرمضانى والذى يفرض عليه سياجا من السرية حتى الآن.

وبرغم من هذه السرية الا ان هناك كثيرا من الشائعات التى تطول برنامج رامز جلال الجديد وخاصة ضحاياه من النجوم والمشاهير حيث أكدت بعض الصحف السعودية على ظهور النجم كريستيانو رونالدو فى إحدى حلقات البرنامج خاصة أنه البرنامج يتم تصويره فى السعودية وينتمى رونالدو إلى فريق النصر السعودى الذى انتقل اليه حديثا.

شاهد الفيديو هنا 

رامز جلال قدم آخر برامجه بعنوان "رامز فى الشلال" والذى شاركه فيه النجم العالمى "فان دام" وظهر فى البرنامج عدد من النجوم منهم رانيا يوسف وياسمين صبرى وأحمد سيد زيزو وغيرهم من النجوم والمشاهير.

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رامز جلال

وزاد من الغموض حول برنامج رامز جلال الجديد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لرامز جلال وهو ما اعتقد البعض أنه من برنامجه الجديد ولكن اتضح أنه فيديو من كواليس فيلمه "أحمد نوتردام" والذى عرض منذ عامين تقريبا.

يذكر أن يعرض للفنان رامز جلال فيلم "اخى فوق الشجرة" والذى يحقق إيرادات جيدة حتى الآن ويقدم فيه رامز شخصيتين وشارك فى بطولة الفيلم كل من نسرين طافش وتارا عماد ومحمد ثروت وتاليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.  

الفنان رامز جلال رامز جلال برنامج رامز جلال برنامج رامز جلال الجديد كرستيانو رونالدو

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حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

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حقيقة فيديو برنامج رامز جلال الجديد وعلاقته بـ كرستيانو رونالدو ..تفاصيل

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