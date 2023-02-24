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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب قلة الأعمال.. ممثل شهير يعود لمهنته الأصلية ويترك الفن.. تفاصيل

سيد صادق
سيد صادق

ابتعد الفنان سيد صادق عن الساحة الفنية لمدة ليست بالقليلة؛ وذلك بعد استبعاده من الأعمال الفنية.

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وبسبب قلة ظهوره المنتجين  وضعف الأدوار والسيناريوهات المقدمة له بما يقارن مع تاريخه الفنى فقرر الرجوع إلى مهنته ما قبل التمثيل وهي بيع الكماليات وإكسسوارات السيارات والدراجات.

 

وفي العام الماضي، قال الفنان سيد صادق: “إن عدم ظهوري في الأعمال الفنية يرجع إلى توالي الأجيال”، مؤكدا أن الأجيال القديمة في الفن يجب أن تستريح.

 

وأضاف “صادق”، خلال لقائه ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى  البلد 2" الذي تقدمه نشوى مصطفى، أنه عمل في المجال الفني لمدة 50 سنة، لافتا إلى أن عمله في الفن لم يكن من أجل الحصول على الأموال.

 

مرض سيد صادق وموقف الزعيم عادل إمام:


وبكى الفنان سيد صادق متأثرا بالتقرير، وكشف عن حزنه بسبب استبعاده عن الساحة الفنية لفترة طويلة .

 

وقال سيد صادق: "المشكلة الشغل بيكبرك في المقام والقيمة والعمل نفسه، ولكن مفيش شغل، إيه الأسباب؟".

 

وأضاف: “أنا كان عندي العصب السابع والناس كلها عارفة، وأنا مش زعلان، لأن وأنا بعمل التجربة الدنماركية أستاذ عادل إمام قال لي يا سيد إوعى تكون فاكر لما جالك العصب السابع تزعل ومش هتشتغل، إنت بدأت تشتغل بعد ما جالك العصب السابع، بقيت كركتر جميل”.

 

من ناحية أخرى، كان الفنان سيد صادق رد على ما يتم تداوله بشأن مرضه وشدة احتياجه وتعرضه للفقر، قائلا: "عايش مبسوط، ومستور ولم أشتكِ لأحد".

 

وأضاف صادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم": "بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع"، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه.

سيد صادق مرض سيد صادق عادل إمام

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