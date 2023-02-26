أخبار الفن.. تصرف غريب من معز مسعود ضد حلا شيحة.. وقرار بمنع عرض مسلسل معاوية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها.

رد قناة mbc على قرار منع عرض معاوية على إحدى القنوات العربية

أصدرت قناة mbc العراق بيانا ردا على القرار الذى أصدرته هيئة الإعلام العراقية بمنع عرض مسلسل “معاوية” حيث كان من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وجاء فى بيان mbc العراق : “شارة إلى كتابتكم الموقرة بخصوص عدم بث أي عمل فني من شأنه إذكاء السجال والجدل المذهبي، نود إعلام هيئتكم بأن قناتنا ملتزمة بلائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة ونؤكد لكم أن قناتنا لم تنتج مسلسل معاوية ولن يعرض في الدورة البرامجية للشهر الفضيل والدورات اللاحقة”.

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

كشفت الفنانة الهام شاهين عن سر رفضها المشاركة فى اعمال داخل السباق الرمضانى المقبل على الرغم من مشاركتها فى العام الماضى بمسلسل “بطلوع الروح” مع منة شلبى.

وقالت الهام شاهين فى لقاء ببرنامج et بالعربى : "أننى لست متقبلة فكرة المشاركة فى اعمال بدراما رمضان دون الانتهاء تماما من كتابة السيناريو وهو امر لا اجيد التعامل معه.

تصرف غريب من معز مسعود قد يحسم الجدل حول انفصاله عن حلا شيحة

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة ، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية ، بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرسائل الغامضة على انستجرام.

ومازال معز مسعود يحتفظ بصوره مع حلا شيحة ويتابعها فقط على انستجرام ، لتكون هى الوحيدة ضمن قائمة متابعي معز مسعود، الأمر الذى جعل المتابعين يتكهنون بعدم انفصال الثنائى حتى الآن.

سن كبير وملامح متغيرة.. الجمهور يهاجم منى زكى بسبب مسلسل تحت الوصاية

نشرت منصة شاهد ، عدد من بوسترات مسلسلات رمضان المنتظر عرضها الشهر المقبل، ومن بينها صورة منى زكي وهي مرتدية الحجاب، وهو لوك دورها في مسلسل “تحت الوصاية”.

مسلسل "معاوية" ممنوع في بعض قنوات دولة عربية.. تفاصيل

قررت هيئة الإعلام العراقية منع عرض مسلسل "معاوية" والذى يقوم بإخراجه طارق العريان وذلك على بعض القنوات العراقية حيث وجهت نسخة من القرار إلى قناة "إم بي سي العراق" الفضائية، وقناة الشعائر الفضائية.

وقد أثار مسلسل “معاوية” حالة من الجدل الواسع منذ الإعلان عن تصويره.

مسلسل "معاوية" هو عمل تلفزيوني تاريخي، وتم تصوير عدد كبير من مشاهده فى تونس حيث طبيعة وجغرافية المكان التي تناسب الأحداث.