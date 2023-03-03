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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة وقوام رشيق .. كيم كاردشيان تستعرض أنوثتها فى الجيم

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الامريكي كيم كاردشيان، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهرت كيم كاردشيان، في الصور باطلالة جريئة ترتدي طقم رياضي يتكون من بنطلون من اللون الأسود، وتوب مكشوف البطن من نفس اللون، وحظت ملابسها على إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها .


جدير بالذكر ان كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

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في الجيم كيم كاردشيان اطلاله جريئه نجمة تلفزيون الواقع قوام رشيق

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