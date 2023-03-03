خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي من المشاركه في مباراة الفريق غدا السبت أمام القطن الكاميروني .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كهربا لن يشارك في مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني بسبب إصابته بالاجهاد الشديد.

وأضاف شوبير أنه بات من المؤكد غياب كهربا عن المباراة واستحالة مشاركته.

وتابع أن حسين الشحات نجم الفريق مازال مصابا وسيغيب من ٣ ل ٤ أسابيع عن الفريق بالإضافة لمحمود متولي .

وأكمل أن خالد عبدالفتاح سيغيب أيضا عن المباراة مشددا أن الاهلي يعاني من غيابات عديدة قبل مواجهة القطن الكاميروني.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره القطن الكاميروني غدا السبت علي استاد السلام في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.