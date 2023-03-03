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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم| رانيا يوسف تغازل متابعيها في أحدث إطلالة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

 

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وظهرت رانيا يوسف، وهي ترتدي فستان يجمع بين اللون الأبيض والأسود، ونسقت معه مكياجًا جذابًا، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي.

 

آخر أعمال رانيا 

 
يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "شارع 9" مع محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

فيلم "ملك"

وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ملك" خلال الفترة المقبلة، حيث صورت عددًا من مشاهد الفيلم الشهر الماضي، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن رفاعي، وتقدم خلال الأحداث شخصية "ملك" التي تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها.

فيلم "التاروت"


وانضمت الفنانة رانيا يوسف لفريق عمل فيلم " التاروت "، حيث تشارك الفنانة سمية الخشاب البطولة، ومن المقرر الاستقرار على باقي أبطال العمل لبدء التصوير، خلال الفترة المقبلة.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٣_١٧٤٩٥٦
الفنانة رانيا يوسف اعمال رانيا يوسف فستان تبادل الصور والفيديوهات

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