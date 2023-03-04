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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يوضح أسباب تضاعف حدة الانفلونزا الموسمية.. ويقدم 6 نصائح للعلاج

الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية

تظهر الانفلونزا الموسمية في فترة الانتقال بين الفصول بشكل أكثر انتشارا وأكثر حدة في الأعراض مما جعل البعض يتساءل عن أسباب حدوث ذلك.

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ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، عن الأسباب التي تقف وراء الإصابة بدور الأنفلونزا الشديد وتضاعف حدة أعراض الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور محمد الطراونة، أن اهم الاسباب التي أدت الي ظهور الأنفلونزا بشكل واضح والأعراض تكون اكثر حدة هو ما يسمى بالفجوة المناعية وهي في السنوات الأخيرة حدثت بسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة أثناء جائحة كورونا والتي حدت من التعرض لهذه الفيروسات والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الأيدي انخفض تركيز الأجسام المناعية لهذه الفيروسات مما أدى إلى وجود فجوة مناعية.

واستطرد الدكتور محمد حسن الطراونة، حديثه قائلا : إن الفيروسات التنفسية ظهرت مجتمعة وفي غير أوانها وظهرت أكثر حدة لكن هذا لا يستدعي القلق او الهلع لان الاعراض هي اعراض اعتيادية ولكن موسم الشتاء في هذا العام يعتبر موسم استثنائي، ففي المواسم السابقة كان هناك تباعد في انتشار هذه الفيروسات وفي هذا الموسم ظهرت مجتمعة وفي غير أوانها واكثر حده.

الانفلونزا الموسمية

ونصح الدكتور محمد الطراونة المواطنين بأنه اذا ظهرت هذه الاعراض من سيلان الانف والصداع وارتفاع في درجات الحرارة والإعياء العام والم في الحلق والسعال، بأخذ قسط من الراحة والبعد عن  كبار السن الذين لديهم أمراض كامنة وأمراض مزمنة لأن الاصابة بالفيروسات الفيروسية بشكل عام سواء الانفلونزا او الفيروسات الاخرى لدى هذه الفئة يشكل خطورة.

وأكد الدكتور محمد الطراونة، أن الإكثار من شرب السوائل والنوم بشكل كاف لان النوم يساعد الجسم في التخلص من معاملات الالتهاب، وضبط جهاز المناعة ومقاومة الامراض وايضا غسل الايدي بشكل مستمر، وتناول الغذاء الصحي مع كميات كافية من السوائل لتعويض النقص الذي قد يحدث نتيجة فقدان الشهية، ويجب ان تكون السوائل دافئة فهي تؤدي الي ترطيب المجاري التنفسية وتخفف من الأعراض وتناول الغذاء المتزن من الفيتامينات والمعادن كالخضار والفواكة وايضا ننصح الاشخاص الاصحاء بممارسة الرياضة والتي تساعد على ضبط جهاز المناعة وضرورة الاقلاع عن التدخين لما له من ضرر كبير على الجهاز التنفسي.

الأنفلونزا جائحة كورونا الإجراءات الاحترازية ممارسة الرياضة درجات الحرارة الأمراض الصدرية

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