تحصين أكثر من 53 ألف طائر ضد فيروس الإنفلونزا في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 53 ألفاً و500 طائر، ضد الأمراض الوبائية فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تحصين بأجر 2750 طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور على شعوط، مدير عام الوقاية والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الداجنة.

وفي سياق آخر، واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ شن حملاتها اليومية بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة للمرور على محال الجزارة والأسماك المملحة والمدخنة؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.