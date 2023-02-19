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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. الكشف علي 2010 مواطنين في قافلة طبية بقرية «حاذق»

قافلة طبية في كفر
قافلة طبية في كفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بكفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، ضمن مبادرة «حياة كريمة» أعمالها، بقرية حاذق التابعة لمركز بيلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونهي الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا.

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وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت 12 عيادة  في 10 تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، والجلدية، والعظام، والجراحة العامة، والرمد، والنساء، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والجلدية، والأسنان»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، واستمرت لمدة يومين، وتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2010 متردداً وخضع 110 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 206 حالة وأشعة لـ 52 حالة، وتلقي  1105 مواطنين ندوات التثقيف والإرشاد الصحي،  وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف «شنح» أنه تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 حالات، والتحويل لأقرب مستشفى لـ32 حالة، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

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