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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أقوى من المضاد الحيوي.. مكون يعالج الانفلونزا ونزلات البرد فورا

صدى البلد

عندما يكون لديك فيروس في الجهاز التنفسي مثل البرد أو الأنفلونزا ، فمن المفهوم أنك تريد أن تفعل كل ما في وسعك لتشعر بتحسن في أسرع وقت ممكن ، إن لم يكن عاجلاً .

 

وقد يتفق الخبراء عمومًا على أن الادعاءات القائلة بأن شرب ماء البصل سيقضي على أعراض البرد والإنفلونزا ليس لها أي أساس علمي. ومع ذلك ، فإن البصل له بعض الخصائص التي من شأنها أن تساعد من الناحية النظرية  وفقا لـ prevention

 

البصل مليء بالعناصر الغذائية التي تشمل مضادات الأكسدة القوية ، مثل فيتامين سي وكيرسيتين وفيتامينات ب والبوتاسيوم" .

 وقد اجريت  الأبحاث التي على الكيرسيتين "أظهرت أنها قد تساعد أجسامنا على تقليل الالتهاب ، وتمنع نمو البكتيريا ، وتدعم صحة المناعة". وتضيف: "لقد ارتبط البصل أيضًا بانخفاض الكوليسترول وضغط الدم".

كما  أن هناك "دراسات علمية قاطعة محدودة تدعم أن ماء البصل سيساعد في السعال أو الاحتقان." 

ضع في اعتبارك أن البصل من الأطعمة الحمضية جدًا "إذا كنت معرضًا للحموضة المعوية ، فهناك بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى الشعور بذلك أو الشعور بعدم الراحة في المعدة". "بعض الناس أيضًا لا يهضمون البصل جيدًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الغازات والانتفاخ والانزعاج العام ".

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