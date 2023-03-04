تنظيم برنامج "مشواري" لطلبة كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء البرنامج التدريبي التابع لمشروع «مشواري» بالتعاون مع جامعة العريش وذلك على مدار يومين بقاعة (ا.د/مجدى غانم) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وإشراف الدكتور محمد نجاتي عميد كلية العلوم الزراعية البيئية.



المهارات الحياتية :

ويصطحب البرنامج التدريبي التابع لمشروع «مشواري» المشاركين (الطلاب) في رحلة غايتها اكتساب المهارات الحياتية، ومهارات العمل الأساسية ،وذلك من أجل خلق كفاءات مدربة تتمكن من الوصول إلى مرحلة الجاهزية للعمل، و ذلك عن طريق رفع كفاءة المهارات لتحقيق نتائج إيجابية في مجالات العمل المختلفة .

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن البرنامج التدريبي يقوم على أربع مراحل رئيسية محددة الأهداف.. حيث يتم التعرف على محددات الذات، وتحقيق فهم أعمق لسمات الشخصية المختلفة والبرنامج يهدف الطلاب ويمكنهم من تطبيق أدوات عملية لتحسين عملية التواصل مع الآخرين على الصعيدين الحياتي والعملي .

هذا ويستكمل فعاليات برنامج باقي كليات جامعة العريش لاكتساب المهارات لأكبر عدد من الطلاب.